Do Dgabc.com.br



24/08/2021 | 00:01



A Prefeitura de Santo André está treinando seus servidores que atuam no atendimento ao munícipe no Paço, tanto na recepção como em serviços e no CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) para se comunicarem por meio de Libras (Língua Brasileira de Sinais). A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Inovação e Administração e pela Secretaria da Pessoa com Deficiência.

São 22 alunos, que até dezembro vão receber capacitação para atendimento adequado aos munícipes surdos que procuram informações e serviços no prédio da Prefeitura. Os servidores serão habilitados a interpretar palestras, cursos e demais atividades para cidadãos e servidores.

“A iniciativa de preparar o servidor público para atender à pessoa com deficiência auditiva é de suma importância, porque quando se abre essa possibilidade de qualificação para as pessoas que trabalham na administração, se dá mais um passo no sentido de atender da mesma forma todos os cidadãos, promovendo uma inclusão efetiva, que é o foco principal do nosso trabalho. Além disso, se eleva a qualidade do atendimento ao munícipe, o que é uma busca incessante desta administração”, disse o secretário da Pessoa com Deficiência, Ivo de Lima.

Entre os motivos utilizados pela secretaria para promover a formação estão a ampliação e o aperfeiçoamento da capacidade de comunicação dos servidores, adotando formas institucionalizadas de apoiar o uso e a difusão da língua brasileira de sinais.

Atualmente, o serviço de atendimento ao cidadão já conta com dispositivo de tecnologia (aplicativo Hand Talk) para que o munícipe surdo possa solicitar informações e serviços da Prefeitura por meio do site.

De acordo com a administração andreense, o curso para treinar os servidores conta com aulas teóricas e atividades práticas de vivência do idioma de forma continuada. Depois de iniciar pelo atendimento do prédio do Executivo, o serviço será ampliado para formação dos servidores de atendimento das demais áreas da Prefeitura.

As aulas são ministradas pela professora Fernanda Vanessa Alves Ribeiro, que é surda, e trabalha no polo bilíngue de Santo André, coordenado pela gerência de educação inclusiva da Secretaria de Educação. da Redação