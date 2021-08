Governadores criam consórcio 'Brasil Verde' para defesa do meio ambiente

23/08/2021 | 22:27



Governadores de 25 Estados decidiram criar uma espécie de consórcio com ações em defesa do meio ambiente que sejam tocadas por cada ente federativo, de maneira coordenada com os demais. Em reunião realizada nesta segunda-feira, 23, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), propôs a ideia, até como contraponto à gestão do governo federal para o setor. A ideia foi aceita pelo Fórum dos Governadores e João Doria (PSDB) propôs que o consórcio seja batizado de "Brasil Verde" ou "Green Brazil".

"Quando eu sugeri o Brasil Verde ou Green Brazil foi exatamente para termos uma marca forte que diferencie os governadores da política ambiental do País, que é um desastre. Não precisamos nem discorrer sobre isso. E cria um brand, cria uma marca forte para os entendimentos com as instituições internacionais que verão nisso um gesto muito positivo dos governadores na defesa do pacto federativo e na defesa ambiental", avaliou Doria.

Renato Casagrande afirmou que a discussão das questões climáticas tende a ganhar cada vez mais espaço na pauta dos Estados. "O Brasil tem um potencial muito grande e nós temos uma capacidade grande de fazer uma articulação para captar recursos para os nossos projetos. Queremos fazer uma imagem diferenciada. Hoje a imagem do Brasil é muito ruim", disse.

O tema fez parte da pauta do encontro do Fórum dos Governadores, realizado em Brasília, com a maioria dos presentes participando de forma virtual.