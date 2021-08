Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



24/08/2021 | 00:01



Ainda dá tempo de se inscrever gratuitamente no Desafio de Redação, concurso literário promovido pelo Diário e pela USCS (Universidades Municipal de São Caetano), já que o evento teve o prazo de cadastro prorrogado até o dia 15 de setembro. Professor e coordenador das ações de comunicação, cultura e extensão do centro universitário, Joaquim Celso Freire destaca três caminhos de importância para que a população participe: conhecimento, cidadania e as bolsas de estudos, que são os principais prêmios da competição.

“Ao participar (do Desafio), o estudante (ou demais categorias) está pesquisando e entendendo sobre o tema (A Ciência como Luz na Escuridão), e quando escreve sobre o problema, mais informações sobre a questão serão absorvidas. Participar do Desafio de Redação agrega mais valor ao conhecimento”, frisou o professor.

Joaquim pontuou ainda que outro fator importante para a participação é o conjunto de prêmios, entre eles, as bolsas de estudos que serão ofertadas. A primeira delas será entregue ao estudante de 3º ano do ensino médio que ficar em primeiro lugar, que terá oportunidade de cursar uma graduação na USCS. Além disso, a melhor redação de pessoas com formação superior completa dará a oportunidade de o ganhador fazer um dos 24 cursos de pós-graduação latu senso do centro universitário. “Há três grandes caminhos de importância. O conhecimento, a bolsa de estudos e também o desenvolvimento da cidadania, já que o tema tratado, assim como nas demais 14 edições do Desafio, faz com que se exerça esse papel de cidadão, ao interferir e dar opiniões sobre questões que envolvem nossa sociedade”, finalizou Joaquim.

O CONCURSO

Os interessados em entrar na disputa poderão se cadastrar até o dia 15 de setembro por meio do hot-site www.dgabc.com.br/desafioderedacao – basta apontar a câmera do celular para o Qr Code para ser direcionado. A participação é gratuita.

Neste ano, além dos alunos do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do médio e professores, moradores da região que tenham ensino superior completo também podem concorrer às premiações. Além da bolsa de estudos para a melhor redação dos alunos do 3º ano do ensino médio, os demais participantes concorrem a notebooks, TVs e tablets que serão ofertados aos autores das melhores redações. Além disso, o concurso também irá premiar com R$ 3.000 a escola com o maior número de participantes.

Os vencedores serão anunciados em programa especial da DGABC TV transmitido ao vivo pelo Facebook do Diário em 29 de setembro.

O Desafio de Redação tem patrocínio do Cemitério Parque Vale dos Pinheirais e apoio institucional do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental de São Caetano).