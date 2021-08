Rede de supermercados abre loja em Santo André

Nilton Valentim



23/08/2021 | 22:24



A rede de Supermercados Lopes inaugura amanhã sua primeira loja no Grande ABC. A unidade, com, 1.600 metros quadrados, está localizada na Avenida Martim Francisco, 1.483, na Vila Alto de Santo André. O grupo, que tem 47 anos de atividades, chega a 32 pontos de vendas no Estado, incluindo a Raiz Atacado, que possui três estabelecimentos.

O grupo, que tem como ponto forte o conceito de ‘supermercado de vizinhança’, contratou 110 colaboradores para atuar em Santo André. A intenção é reforçar o compromisso de estar ainda mais próximo do cliente. O investimento na unidade não foi informado.

A unidade incorpora e aprimora conceitos que já existem nas demais lojas da rede, levando atendimento rápido, prático com diversidade de produtos.

O ponto de venda oferecerá espaço exclusivo com produtos Swift, opções de retirada para quem efetua as compras pela internet e entrega em casa por meio do delivery. No setor de hortifrúti, a rede promete variedade e frescor, além de produtos orgânicos e destinados a dietas especiais e veganas.

As áreas para produtos de laticínio, açougue e padaria também estarão renovadas dentro do novo conceito que será introduzido gradualmente nas principais unidades da rede Lopes. “Desde o Bar e Empório São Rafael, nossa primeira loja, aberta em Guarulhos, em 1974, uma filosofia foi criada, a de estar sempre perto do nosso cliente, como uma família. Nossa nova unidade ratifica esse conceito, o da ‘superfamília Lopes’”, afirma José Osvaldo Leivas, diretor-presidente da rede Lopes Supermercados.

Segundo o executivo, a marca já tinha planos de instalar uma loja na região. “O (Grande) ABC tem grande importância econômica para o Estado de São Paulo e para o País. Esta é uma nova localidade, mas a rede já vinha se programando para essa entrada na região, um grande polo de consumo e com grande potencial de expansão. Nossos clientes perceberão que a marca estará ainda mais presente no dia a dia das famílias”, afirma Leivas.



HISTÓRIA

A Rede Lopes Supermercados começou em 1974 e conta hoje com 29 unidades no Estado de São Paulo. Com aproximadamente 400 produtos de marcas próprias, a rede varejista atende hoje mais de 20 milhões de consumidores por ano e emprega diretamente mais de 3.500 pessoas.

Em 2020, o grupo entrou no segmento de atacado, com a rede Raiz Superatacado, que já conta com três lojas.