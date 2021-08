São Bernardo fará seletiva para judocas de 15 a 21 anos

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



23/08/2021 | 22:15



Depois de anunciar, na semana passada, a instalação do centro de excelência esportiva de judô, no antigo clube da Volks, em São Bernardo oficializou a seletiva de atletas da modalidade, entre 3 e 5 de setembro. Estarão aptos os nascidos entre 2000 e 2006, ou seja, praticantes entre 15 e 21 anos. Para o masculino, a graduação mínima exigida é faixa roxa, enquanto no feminino, a exigência é a verde.

As inscrições deverão ser feitas por meio do e-mail gabinete.esportes@saobernardo.sp.gov.br. Mais informações no telefone 2630-7417.

O local deverá ser entregue para início das atividades nos próximos dias. O projeto atenderá 70 atletas, com custeio do Estado, oferecendo alojamento, corpo técnico renomado, alimentação, plano de saúde e acompanhamentos psicológico e fisioterápico.

RADICAL

A Confederação Brasileira de Ciclismo confirmou, em seu site oficial, que São Bernardo receberá, entre 15 e 17 de outubro, o Nacional de BMX Freestyle, no CT da modalidade, no Centro.