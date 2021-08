Dupla de Mauá estreia com o pé direito na Segundona

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



23/08/2021 | 22:14



A bola rolou pela primeira vez neste fim de semana para a edição 2021 do Campeonato Paulista da Segunda Divisão e os dois representantes do Grande ABC no torneio se deram bem. Tanto Mauá FC quanto Grêmio Mauaense estrearam com o pé direito, vencendo seus compromissos.

O primeiro a entrar em campo foi o Índio. No sábado, no Estádio Pedro Benedetti, recebeu o Manthiqueira, de Guaratinguetá, em confronto pelo Grupo 5, e venceu por 2 a 1, gols de Venicius e Vinicius, enquanto André Luis descontou para os visitantes – que vieram à região com só quatro reservas no banco de suplentes.

Já a Locomotiva, pelo Grupo 4, mesmo na condição de visitante, bateu o Barcelona Esportivo, no Estádio Nicolau Alayon, na Capital, por 2 a 0, ambos os tentos anotados por Vinicius de Oliveira. Mesmo sem ter sete suplentes à disposição (contava com cinco), o time do técnico Zé Roberto se sobressaiu e somar três pontos.

<EM>Com os triunfos, tanto Grêmio quanto Mauá lideram suas chaves.