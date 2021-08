Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



24/08/2021 | 00:01



As prefeituras do Grande ABC vão debater na quinta-feira, em assembleia no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, a adesão coletiva ao ‘passaporte da vacina’, um documento individual que ateste a imunização contra a Covid e que pode dar acesso a lugares com presença de público.

A discussão na região se dará três dias depois que o prefeito da Capital, Ricardo Nunes (MDB), anunciou, inicialmente, que adotará a medida para que os moradores da cidade de São Paulo possam frequentar bares, restaurantes, eventos e até jogos de futebol.

O Diário questionou as administrações da região sobre a possibilidade de as prefeituras que formam as sete cidades adotarem medida semelhante à da Capital. A administração de Santo André, cujo prefeito Paulo Serra (PSDB) também é presidente do Consórcio Intermunicipal, informou que o debate está agendado para ocorrer na quinta, em assembleia, quando todos os chefes de Executivos deverão participar.

“Para tal ação surtir efeito é necessário que todas as cidades da região adotem a mesma medida. Por isso, este assunto será debatido na próxima quinta-feira em reunião dos sete prefeitos do Grande ABC, por meio do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC”, informou o Paço andreense por meio de nota.

Ontem, pela manhã, o prefeito da Capital declarou que os moradores da cidade só poderiam frequentar bares e restaurantes, por exemplo, se comprovassem ao menos que tenham tomado uma dose do imunizante contra a Covid-19. Caso o estabelecimento mantenha um ou mais clientes que não consigam comprovar que foram vacinados, o comércio será multado. O discurso, entretanto, mudou ao longo do dia, quando o secretário de Saúde da cidade, Edson Aparecido, alegou que o comprovante será opcional para bares, restaurantes e shoppings. Mas fez ressalva de que restaurantes com eventos e teatros de shoppings precisam do passaporte da vacina. A comprovação da imunização será realizada por meio de aplicativo, que está em fase de desenvolvimento, e que deverá ser lançado até o fim da semana.

Cidades do Grande ABC, com exceção de São Caetano, ainda mantêm regras sanitárias para estabelecimentos como bares, restaurantes e shoppings, que devem obedecer limite de horário (das 6h à meia noite) e de ocupação (80% da capacidade) até o dia 31. O governo do Estado, por sua vez, extinguiu as regras da quarentena no dia 17 e não há mais restrições de público nem de horário.

A Prefeitura de São Bernardo informou que tem atuado para ampliar a cobertura vacinal e que o município já conta com regras rígidas como forma de evitar a disseminação da doença. Mesmo entendimento de Diadema, que alegou que a cidade adota diversas ações para estimular a população da cidade para se vacinar e que não há previsão para adoção de comprovante para que clientes adentrem em estabelecimentos comerciais.

São Caetano declarou que seguirá as normas do Plano São Paulo. Já Mauá e Ribeirão Pires informaram que não há definição sobre o assunto por parte da administração. Rio Grande da Serra não respondeu aos questionamentos.