Tite confirma saída de Regina e estende licença por dois meses

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



24/08/2021 | 00:57



O prefeito interino de São Caetano, Tite Campanella (Cidadania), exonerou definitivamente Regina Maura Zetone (PSDB) da função de secretária de Saúde, efevitou Danilo Sigolo no cargo e estendeu o período de licença da tucana, médica concursada da Prefeitura, por mais dois meses.



A movimentação foi registrada no Diário Oficial de sexta-feira e reforça o distanciamento entre Tite e o ex-prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), já que Regina é um dos quadros políticos mais próximos do ex-chefe do Executivo.



Em julho, o Diário mostrou que Tite havia decidido trocar o comando da Secretaria de Saúde. À época, o interino disse que Regina iria tirar ao menos um mês de licença-prêmio à qual tem direito e, quando retornasse, iria compor o governo em outra função, em cargo de planejamento com trânsito em todas as pastas da administração.



Poucos dias depois da exoneração, porém, Regina publicou mensagem em sua rede social com crítica velada a Tite – uma montagem com dois muros de tijolos (um bem-feito, outro torto), mostrando a diferença entre líder e chefe.



Ontem, já sabedora da exoneração em definitivo da pasta, ela tornou a publicar indiretas a Tite na internet. A tucana replica uma frase atribuída ao palestrante Leandro Branquinho que diz: “Liderança nunca foi e nunca será sinônimo de um cargo. Liderar é colocar vontade no coração das pessoas”. A classe política de São Caetano interpretou como recado ao prefeito em exercício. <TL>RR