O menino que não esquece Rudge Ramos

Aquela quadra. O Externato Rio Branco

Depoimento: Gustavo Longhi de Carvalho

Eu torço para o Corinthians, por influência do meu pai, que gostava muito de futebol e era corintiano. A paixão pelo futebol eu herdei dele. Coleciono principalmente livros e revistas ligados a futebol. Gosto de pesquisar sobre futebol em geral, em especial a história das Copas do Mundo.

TÚNEL DO TEMPO

Se eu pudesse voltar no tempo retornaria a 1978, para pesquisar mais sobre o jogo Argentina 6 x 0 Peru, que ocorreu naquela Copa, e foi uma partida muito estranha.

GRANDE ABC

Vivi em São Bernardo até os 12 anos, no bairro Rudge Ramos. Em 1990, me mudei com minha família para Jundiaí. Confesso que acompanho pouco o futebol do Grande ABC. O que ficou marcado na minha vida foi que na minha rua, em 1982, foi inaugurada uma quadra onde eu joguei muito futebol até me mudar para Jundiaí, e fui muito feliz nesta quadra e na vila onde morava, próxima à Avenida Dr. Rudge Ramos.

MEMOFUT

O Memofut é muito importante como um grupo de pesquisa no geral e para mim em particular. Sei que os amigos do grupo poderão me auxiliar indicando referências caso eu necessite em alguma pesquisa.

ÍDOLOS

No futebol, meu ídolo é o Zico, por sua conduta dentro e fora dos campos.

Na vida acadêmica, meu orientador, o professor Marcelo Massarani.

Na vida pessoal, meus pais.

No Memofut, o senhor Domingos D’Angelo, o Alexandre Andolpho, o Celso Unzelte, o Max Gehringer, o professor Aristides Almeida Rocha e o professor Hélio Maffia, sobre o qual eu escrevi um livro.

EMOÇÕES

A maior delas foi o nascimento da minha filha. Mas me emociono bastante ao me lembrar dos tempos em que vivia em São Bernardo, em Rudge Ramos, estudava no Externato Rio Branco e jogava futebol na quadra que ficava na minha rua com meus amigos. Foram momentos inesquecíveis para mim que sempre estarão em meu coração.

HOJE

Atualmente, eu trabalho como professor universitário. Meus planos para o futuro são passar a trabalhar como professor dos ensinos fundamental II e médio e escrever livros ligados à história do futebol.

Bola acadêmica