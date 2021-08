Claudinho perde vereador da bancada de sustentação

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



24/08/2021 | 00:55



O vereador Raimundo Pulú (DEM), de Rio Grande da Serra, anunciou que desembarcou da base de sustentação do prefeito Claudinho da Geladeira (PSDB). O democrata, que está em primeiro mandato, declarou ser contrário a diversas atitudes tomadas pelo tucano e afirmou que o “poder subiu à cabeça” do agora ex-aliado.



Ao Diário, Pulú alegou que tem sido cobrado por eleitores sobre sua adesão à bancada de sustentação diante de medidas impopulares tomadas pelo chefe do Executivo e por brigas compradas pelo tucano com moradores e o comércio local. “Ele está andando pelas vilas da cidade dizendo que vai demolir casas. Foi no meu reduto e falou isso também. Não tem como estar na base de alguém que fala esse tipo de coisa”, comentou o vereador, cujo reduto é o bairro Sítio Maria Joana.



O parlamentar foi eleito com 369 votos no arco de alianças do projeto encabeçado pela ex-vice-prefeita Marilza de Oliveira (PSD), mas tão logo acabou a eleição, com vitória de Claudinho, ele embarcou no mandato do prefeito eleito. Seguiu na base mesmo com o racha entre Claudinho e sua vice, Penha Fumagalli (PTB).



“Ele mudou o comportamento dele, bastante até. O poder subiu para a cabeça. Nunca vi uma coisa dessas. Ele era humilde. Agora maltrata o munícipe, o comerciante da cidade. Achei melhor não compactuar com isso e anunciei que sou independente”, reclamou.



Pulú avisou que adotará postura de independência da Câmara buscando fugir do rótulo de oposicionista. “Não sou contra o governo. Só não estou com o governo que está aí. Se ele mandar um projeto bom para a cidade, não tem motivo de eu votar contra. Mas se ele mandar projeto ruim, vou votar contra. Eu jamais serei contra Rio Grande da Serra.”



Com o desembarque de Pulú, permanecem na bancada de sustentação os vereadores Israel Mendonça (PDT), Marcelo Akira (Podemos), Zé Carlos (Cidadania), Elias Policial (Podemos) e Roberto Contador (Avante). A oposição contabiliza sete integrantes. “Não volto mais para a base. Isso é certo”, avisou o democrata.