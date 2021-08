Tite alocará biblioteca em sala da pasta de Educação

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



24/08/2021 | 00:51



O governo do prefeito interino de São Caetano, Tite Campanella (Cidadania), vai transferir a Biblioteca Paul Harris, localizada em prédio de dois andares no bairro Santa Paula, para uma sala dentro da sede da Secretaria de Educação, na Avenida Goiás, sem garantir acomodação adequada aos mais de 30 mil títulos no acervo do equipamento.



Fundada em 1954, a Biblioteca Paul Harris funciona desde 2002 na estrutura localizada à Avenida Doutor Augusto de Toledo, 255, bairro Santa Paula. São dois pavimentos, um auditório para 55 pessoas, mezanino, espaços com mesas de estudo e de leitura e cinco cabines com televisores e vídeos com uma coleção de 350 documentários, além de toda infraestrutura técnica para armazenamento de livros, revistas e outros materiais impressos.



A administração Tite confirmou que utilizará verba de R$ 120 mil do governo federal para transferir o equipamento para a sala no prédio da Secretaria de Educação. Este local, conhecido como casa de vidro, recebia palestras e pequenas exposições.



A equipe do Diário esteve nos dois endereços ontem e constatou que a casa de vidro é bem inferior ao espaço onde hoje está instalada a biblioteca, além de verificar que o local não dispõe dos aparatos técnicos de segurança para manutenção do acervo histórico da Paul Harris.



Funcionários ouvidos pela equipe do Diário também relatam a angústia com a mudança. Primeiramente pelo acervo. Como a futura sede tem tamanho inferior, há risco concreto de livros e revistas com valor histórico incalculável se perderem pelo caminho.



Outra preocupação está com o corpo de servidores. Atualmente, 27 colaboradores trabalham na Biblioteca Paul Harris. De forma extraoficial, eles foram avisados que apenas sete serão deslocados para as próximas instalações. O restante não sabe para onde irá – por serem funcionários concursados, não podem ser demitidos e ficarão à disposição da Secretaria de Educação, atualmente comandada por Fabrício Coutinho, que, apesar de contestado, foi colocado debaixo da asa política de Tite, que tem o blindado o máximo que pode.



Ao Diário, o governo Tite alegou que o recurso será empregado “para modernização da Biblioteca Paul Harris, que será transferida para o prédio da Secretaria de Educação, na casa de vidro”. “Com a verba serão adquiridos novos equipamentos, além de softwares para instalação de e-books, por exemplo”, informou o Palácio da Cerâmica.



A administração não respondeu, porém, para onde serão levados os livros que não couberem na casa de vidro nem para quais setores da pasta serão deslocados os servidores que não forem aproveitados na nova biblioteca. Também não há prazo definido para essa alteração administrativa.



No site da Prefeitura, há informação de que a Biblioteca Paul Harris recebe 10 mil visitantes mensalmente.



A biblioteca já funcionou no Espaço Vitória (no Centro), nos anos 1950 e no prédio da Câmara antes de chegar à estrutura do bairro Santa Paula.