Obituário - 24 de agosto de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



24/08/2021 | 00:01



SANTO ANDRÉ

Hisao Yoshida, 91. Natural do Japão. Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 20. Cemitério Horto da Paz.

Irene dos Santos Steca, 91. Natural de Lins (São Paulo). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 20, em São Bernardo. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Ivonete Gomes da Silva, 90. Natural de São Miguel dos Campos (Alagoas). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luzia Paschoalina Ricciardi Ducatti, 84. Natural de Severínia (São Paulo). Residia no Jardim Cambuí, em Santo André. Pensionista. Dia 20. Jardim da Colina.

Cely Alves de Azevedo, 83. Natural de Pedra Azul (Minas Gerais). Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Pensionista. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Ivani Rodrigues dos Reis, 83. Natural de Fartura (Minas Gerais). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 20, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nilse Garuzi da Silva, 82. Natural de Poloni (São Paulo). Residia no Jardim Jamaica, em Santo André. Dia 20, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Cidevaldo Santos Rosa, 80. Natural de Pompéia (São Paulo). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 20. Memorial Jardim Santo André.

Edite Kairoff da Silva, 78. Natural de Santo André. Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Waldomiro Ramos de Oliveira, 75. Natural de Borborema (São Paulo). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 20. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

David Apolinário da Silva, 58. Natural de Peabiru (Paraná). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria do Carmo Gomes, 50. Natural de São José de Piranhas (Paraíba). Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marluida Silva Mota, 45. Natural de Belém de São Francisco (Pernambuco). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco Jusselio Dantas, 41. Natural de Alexandria (Rio Grande do Norte). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Motorista. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

David Silva de Almeida, 37. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Ajudante geral. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Georges Helal Ibrahim, 93. Natural do Líbano. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 20, em Santo André. Cemitério Congonhas, em São Paulo, Capital.

José Guimarães, 86. Natural de Água Branca (Alagoas). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

Edenil Corsi Janota, 85. Natural de Mairinque (São Paulo). Residia no Parque Anchieta, em São Bernardo. Dia 20, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, Vila Assunção, em Santo André.

Libania Dias da Silva, 84. Natural de São Raimundo Nonato (Piauí). Residia no bairro Botujuru, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Angélica Viana Paiva, 82. Natural de Condeúba (Bahia). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

Aparecida Alves, 80. Natural de Santo Dourado (Minas Gerais). Residia no Jardim Industrial, em São Bernardo. Dia 20. Jardim da Colina.

Maria Aparecida Morassi Kopeinski, 79. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 20. Cemitério de Vila Euclides.

Francisco Xavier dos Santos, 77. Natural de Quebrangulo (Alagoas). Residia no Jardim Jussara, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

Marlene Mendes do Nascimento, 72. Natural de Itabuna (Bahia). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

Antonio Gomes de Aquino, 62. Natural de Januária (Minas Gerais). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

Edmar Batista da Silva, 42. Natural de Nazaré do Piauí (Piauí). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.



D I A D E M A

João Francisco dos Santos, 86. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no bairro Piraporinha. Dia 20. Vale da Paz.

Ignez Gonçalves Senario, 77. Natural de São João da Ponte (Minas Gerais). Residia no bairro Taboão. Dia 20. Cemitério Municipal de Diadema.

Damião Barros de Oliveira, 67. Natural de Salgueiro (Pernambuco). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal de Diadema.

Joaquim Pedro da Silva Neto, 58. Natural de Diadema. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 20, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.

Alcides Alves Júnior, 54. Natural de Juiz de Fora (Minas Gerais). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Vale da Paz.