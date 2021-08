Covid pagará a conta da incompetência de executivos

Rodermil Pizzo



23/08/2021 | 23:59



A indústria turística sempre se pautou em linha de produção. Pouco se exigia da competência dos líderes, era tudo no automático e sem necessidade de esforços dos executivos. A cadeia produtiva garantia de modo geral o resultado positivo. O segmento era composto por uma equipe vitoriosa. Mesmo trabalhando em baias apertadas, ventiladores barulhentos e salários medianos, garantia medalhas aos executivos, que, atrás de suas mesas gigantescas, ar condicionado na casa dos 20ºC e muito tempo livre, deliciavam-se ao usufruir monetariamente e glamourosamente do resultado produzido pela base piramidal.

Graças à crise sanitária, este cenário mudou radicalmente. Ainda que o chorume gerado pela quarentena tenha recaído sobre os ombros dos empregados medianos no organograma, o maior desafio sobrara mesmo para o topo da pirâmide. Recomeçar, reestruturar, realavancar, gerar lucros e resultados serão tarefas que ficarão unicamente na conta do presidente, do diretor ou do sócio master.

Os engravatados terão de descer do Olimpo, misturarem-se às massas e as conduzir pelo deserto até a cidade prometida; a Canaã da retomada.

Mais espera aí! Temos um problema gigantesco! Estes executivos nunca tiveram à frente de nada, nunca travaram nenhuma batalha real, viviam na sombra dos executores e só apareciam para acenar em direção à multidão, quando as metas eram atingidas. A única frente a que o executivo participava era a frente do caixa bancário para colher as premiações. Aos mortais sobrava ao fim do mês um e-mail medíocre, cujo primeiro parágrafo era agradecimento pelos resultados e outros três de novos desafios. E uma vez por ano, uma convenção de quatro dias para receber um troféu plástico e aplausos das focas adestradas (nota: estas convenções serão pautas de várias colunas em breve – momento em que me dedicarei ao lado hilário e patético desta indústria turística).

Os liderados agora estão vendados, algemados e endividados, necessitando que os ''Moiseses'' os conduzam pelo deserto. O problema é que eles nunca estiveram e nem sabem onde fica o deserto. Não sabem o que fazer. Enquanto isso, uma multidão desesperada apela por soluções reais e sustentáveis, olhando para os boletos que não param de chegar.

A crise mostrou que atrás de seus ternos bem cortados e de seus óculos escuros absurdamente caros, existe um bando de oportunistas, amigos indicados para cargos, que sequer sabem o que significa ''cliente'', suas necessidades imediatas de reserva ou confirmação de prazos. Nunca se depararam e enfrentaram cara a cara um turista exausto por descasos, entrando por uma porta de hotel, aeroporto ou agência de viagens para cobrar seus direitos.

Agora chegou o momento de sabermos quem realmente entende o que está fazendo na prática. Os nomes e sobrenomes famosos ou currículos recheados de cursos caros da FGV (pagos pelas empresas, em muitos casos) terão de ser praticados na vida real. Chegou a hora de literalmente arregaçar as mangas (camisa engomada não cabe neste novo modelo de negócios) pela primeira vez na história. Os executivos terão de fazer o trabalho duro e mostrar se realmente sabem o que estão fazendo e se merecem o crédito e os altos salários que lhes foram dados por anos. É uma questão de sobrevivência.

Existe, todavia, um porém. Tudo na vida é à base de extrato de quiabo. Muitos destes executivos escorregarão pela bába e colocarão oportunamente na conta da Covid a sua incompetência. Neste discurso de líder by Rolando Lero ganham tempo e seguem blindados, mantendo seus salários nas alturas. Enquanto isso, os Sassas Mutemas seguirão com 50% de desconto no holerite e 200% de trabalho em home office.

Rodermil Pizzo tem 36 anos de atividades no turismo. É jornalista, empresário, professor universitário e mestre em hospitalidade. Esta coluna é atualizada todas as terças-feiras. E-mail: rodermil@dgabc.com.br