Na véspera dos 107 anos, Palmeiras lança 3ª camisa em homenagem à tríplice coroa

23/08/2021 | 19:35



O Palmeiras deve lançar, nesta quarta-feira, um dia antes de completar 107 anos de fundação, a terceira camisa a ser utilizada pelo time de futebol, em homenagem à tríplice coroa conquistada na temporada passada (Paulistão, Libertadores e Copa do Brasil). O anúncio foi feito, nesta segunda-feira, por intermédio de um vídeo publicado nas redes sociais do clube.

Já o elenco do time profissional, se reapresentou para treino nesta segunda-feira na Academia de Futebol, após a derrota por 2 a 0 para o Cuiabá, domingo, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro.

Os jogadores que atuaram 45 minutos ou mais na partida fizeram atividades regenerativas, enquanto o restante do grupo participou de um coletivo, que teve a participação de sete jogadores da equipe sub-20. Foram eles: o lateral-direito Davi, os zagueiros Lucas Freitas e Jhow, os meio-campistas Caio Cunha e Miguel e os atacantes Pedro Acácio e João Pedro.

Marcos Rocha, Renan, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa e Deyverson, que jogaram o primeiro tempo diante do Cuiabá, não atuaram no coletivo.

Vice-líder do Campeonato Brasileiro, o time do técnico Abel Ferreira volta a jogar no sábado, às 21 horas, no Allianz Parque, diante do Athletico-PR, pela 18ª e penúltima rodada do primeiro turno.