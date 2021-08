Sem Arboleda, Crespo arma São Paulo para duelo com Fortaleza pela Copa do Brasil

23/08/2021 | 17:30



O São Paulo faz sua última atividade antes do duelo decisivo com o Fortaleza, nesta terça-feira, no CT da Barra Funda, quando o técnico Hernán Crespo vai definir a escalação do time para o confronto de quarta-feira, às 21h30, no Morumbi. O elenco treinou nesta segunda-feira pela manhã no Recife, onde venceu no domingo o Sport, pelo Campeonato Brasileiro.

O zagueiro Arboleda, com uma lesão muscular, deve permanecer fora da equipe, enquanto Benítez e Luciano, que atuaram por um período contra o Sport poderão ser utilizados pelo menos um tempo frente ao Fortaleza, quando estará em jogo uma vaga na semifinal na Copa do Brasil. O duelo de volta está previsto para 15 de setembro, na capital cearense.

O São Paulo soma 33 casos de lesões no elenco. Além de Arboleda, o lateral-esquerdo Welington, o volante William e o atacante Marquinhos também estão em recuperação. Luciano ficou quase dois meses afastado do time. Por causa deste retrospecto, Crespo chegou a reclamar da estrutura do departamento médico do clube.

Depois da partida com o Fortaleza, o São Paulo volta a atuar pelo Campeonato Brasileiro no domingo, às 16 horas, em Caxias do Sul, diante do Juventude. Para este compromisso, Crespo não poderá contar com o volante Liziero, suspenso por causa do terceiro cartão amarelo. Já o lateral-esquerdo Reinado, livre de punição, poderá ser escalado.

A vitória sobre o Sport deixou o São Paulo na 12ª posição, com 21 pontos, livre momentaneamente da pressão dos últimos lugares. "O nosso primeiro objetivo é lutar por uma vaga para retornarmos à Libertadores", disse o zagueiro Miranda, um dos destaques na partida em Pernambuco.