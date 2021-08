Angelina Jolie é clicada ao lado dos filhos ao sair de um hospital na Califórnia

23/08/2021 | 17:11



A musa Angelina Jolie foi clicada com os filhos Zaraha, de 16 anos de idade, Shilhoh, de 15 anos de idade e Vivienne Jolie-Pitt, de 13 anos de idade, após passar seis horas em um hospital na Califórnia. Ainda não se sabe o motivo da atriz ter passado tantas horas no hospital, no entanto, ela aparentemente bem cercada dos herdeiros ao deixar o local.

E como você viu, Angelina criou recentemente um perfil no Instagram, chegando a obter mais de três milhões de seguidores em poucas horas na plataforma. Uau!

Mas o motivo para que a estrela tenha entrado para as redes sociais foi nobre: ela quis mostrar uma carta que recebeu de uma adolescente afegã, depois que o Talibã assumiu o comando no país.