Pai de Britney Spears diz que vícios e problemas da cantora são piores do que aparentam

23/08/2021 | 17:10



Quando a história sobre a polêmica tutela de Britney Spears parece estar prestes a ser finalizada, mais um capítulo se inicia! Dessa vez, o pai da cantora declarou que os problemas com vício e saúde mental que a Princesa do Pop tem enfrentado ao longo dos anos são mais sérios do que todos pensam e, por isso, seu trabalho como tutor deveria ser elogiado.

Logo depois de abrir mão do cargo que desempenhava desde 2008, de acordo com o site britânico Daily Mail, em um documento entregue ao Tribunal do Condado de Los Angeles, Jamie disparou por meio de sua advogada, Vivien Thoreen:

Se o público conhecesse todos os fatos da vida pessoal da Srta. Spears ? não apenas seus altos, mas também seus baixos, problemas com vício e saúde mental contra os quais ela tem lutado e todos os desafios da tutela ?, eles elogiariam o Sr. Spears pelo trabalho que ele fez, e não o difamariam. Mas o público não conhece todos os fatos, e eles não têm o direito de saber; então não haverá resgate público para o Sr. Spears.

Ainda segundo o tal documento, ele negou ter controle dos medicamentos da filha. Eita! O que vocês acham? Parece que esse caso ainda vai dar muito pano para manga!