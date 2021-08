Virgínia Fonseca compra par de meias de 515 reais para a filha e mostra em vídeo no YouTube

23/08/2021 | 17:10



A filha de Virgínia Fonseca e Zé Felipe ainda nem completou três meses, mas já está cheia de grife. Maria Alice ganhou um par de meias da Gucci e o presente caro foi dado pela sua mamãe que resultou em um vídeo para o Youtube que já foi feito por outras youtubers. A ideia da produção é comprar o item mais caro ou o mais barato da loja escolhida, seja ela qual for.

A influenciadora resolveu participar da thread e escolheu a Gucci para presentear a filha, quando completar três meses de vida, que será na semana que vem. No vídeo, Vírgina e Zé vão até a loja e pedem os produtos mais baratos para a vendedora, e acabam comprando um par de meia de 515 reais.

A mãe da Maria Alice decidiu comprar um produto de um tamanho um pouco maior para que a filha pudesse usar por mais tempo.

- Eu não quero comprar uma coisa relativamente cara e depois de um ou dois meses a Maria Alice não usar mais, porque eu sei o quão é difícil gastar dinheiro, disse Virgínia.

No final do vídeo ela abriu o presente da filha e colocou na bebê, que ficou ainda mais fofa com as meias.

Nossa bem chique, né? Mas também, uma meia custar 500 reais. Tem que ser no mínimo muito chique mesmo, falou a influenciadora.