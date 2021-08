Síndico processa Claudia Leitte após cantora acumular dívida de 33 mil reais em condomínio

23/08/2021 | 16:10



Claudia Leitte foi processada por um síndico de um prédio comercial em Salvador, na Bahia. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a cantora estava devendo cerca de 33 mil e 695 reais em taxas de condomínio. Leitte seria dona de quatro salas comerciais do edifício, sendo que cada uma gera uma taxa mensal em torno 500 reais. Os valores pendentes são de janeiro de 2020 a fevereiro de 2021.

Ainda de acordo com as informações obtidas pela colunista, a Justiça da Bahia teria reconhecido um acordo fechado entre as partes. Neste documento, Claudia se propôs a dar uma entrada de cinco mil reais e parcelar em 16 vezes o restante da dívida. Após essa decisão, o valor a ser pago pela cantora passou a ser 53 mil e 921 reais, incluso os honorários dos advogados. Eita!

Além disso, ele retirou o apontamento da ação de execução em nome da artista. Isso significa que Claudia poderá novamente obter crédito junto às instituições financeiras. Coisa que, segundo seu advogado, já estava causando prejuízos a carreira da artista.