Mesmo sem jogar, Messi é convocado pela Argentina para Eliminatórias

23/08/2021 | 16:05



Mesmo sem jogar, ainda sem estrear com a camisa do Paris Saint-Germain, Lionel Messi foi convocado pelo técnico Lionel Scaloni para defender a seleção da Argentina na rodada tríplice das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022, no Catar. Entre os jogos está previsto um reencontro com a seleção brasileira e Neymar.

Messi está fora de ritmo de jogo e ainda buscando a melhor forma física porque entrou de férias após liderar a Argentina na conquista da Copa América, no começo de julho, no Brasil. Na ocasião, superou os anfitriões. E entrou de férias, interrompidas somente pelas negociações frustradas pela renovação com o Barcelona.

Ele acabou deixando o clube espanhol de forma inesperada por não conseguir chegar a um acordo, mesmo aceitando redução salarial. O Barça alegou que as regras do Fair Play Financeiro do Campeonato Espanhol impediam a sua renovação contratual. Assim, ele se transferiu para o clube parisiense, com quem vai jogar com Neymar.

No entanto, ele só começou a treinar no novo time na semana passada. E ainda não tem previsão de estreia, embora a imprensa francesa especule que seu primeiro jogo aconteça no dia 29, em partida contra o Reims, válida pela 4ª rodada do Campeonato Francês.

As partidas pela seleção argentina serão logo na sequência. O primeiro adversário será a Venezuela em 2 de setembro, fora de casa. Três dias depois, o confronto será com o Brasil, em solo brasileiro, naquele que será o duelo entre Messi e Neymar por seleções. E, no dia 9 de setembro, o time argentino vai encarar a Bolívia, em casa.