Justiça acata pedido da CPI da OAS para condução coercitiva de Marinho

23/08/2021 | 16:00



A juíza Daniela de Carvalho Duarte, da 5ª Vara Criminal de São Bernardo, acolheu pedido da CPI da OAS para ouvir, de maneira coercitiva, o ex-prefeito Luiz Marinho (PT). O mandado foi expedido nesta segunda-feira (23) e a sessão do grupo foi aberta às 15h30 à espera do petista para depor.

Na sexta-feira, Marinho não compareceu à CPI sob alegação de que seus advogados buscavam inteiro teor de todos os passos tomados pelo bloco até agora. A comissão foi reinstalada neste ano – em 2020, a CPI chegou a ser aberta, mas não obteve avanços significativos – com objetivo de apurar se houve corrupção na relação entre a OAS e a Prefeitura de São Bernardo.

Diante da ausência do petista, a CPI aprovou pedido do relator Julinho Fuzari (DEM) para que houvesse solicitação judicial de condução coercitiva contra Marinho. O argumento foi o de que o político havia faltado a duas sessões, uma vez que originalmente sua oitiva havia sido marcada para o dia 13 e foi adiada a pedido do ex-prefeito.

“Abrimos a sessão e suspendemos o trabalho temporariamente até que o ex-prefeito seja trazido para cá”, comentou Fuzari.

O depoimento de Marinho foi solicitado pela CPI depois que ex-diretores da OAS citaram seu nome em casos suspeitos. Ex-presidente da empreiteira, Léo Pinheiro argumentou que o Piscinão do Paço, principal obra da empresa na cidade, foi acertado em uma conversa dele, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de Marinho. O ex-prefeito, entretanto, nega com veemência todas as acusações.



Marinho alegou que não foi notificado de nenhuma audiência nesta segunda-feira "nem tampouco da decisão judicial".