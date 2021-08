Após autorização da FDA para a Pfizer, Biden pede a americanos que tomem a vacina

23/08/2021 | 15:45



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que a aprovação integral da vacina contra a covid-19 fabricada por Pfizer e BioNTech pelo Food and Drug Administration (FDA, a Anvisa norte-americana) é um "marco" no combate à pandemia no país e instou aos americanos que esperavam pela autorização plena que se vacinem o quanto antes. "Àqueles que esperavam pela aprovação integral do FDA, o momento de se vacinar chegou", disse o mandatário, durante discurso nesta segunda-feira.

Agora que um dos imunizantes em uso nos EUA foi aprovado de forma definitiva, Biden também pediu que mais companhias passem a obrigar a vacinação entre seus funcionários.

Entre as empresas que demandam a vacinação nos EUA estão Google, Facebook, Ford, Delta Air Lines e BlackRock. Segundo informação do The Wall Street Journal, a Chevron adotou nesta segunda a medida.

De acordo com Biden, além dos requisitos, incentivos adotados para que americanos se vacinem, como o pagamento de US$ 100 em algumas regiões do país, têm acelerado o ritmo local de imunização.

Segundo ele, 71% da população com 12 anos ou mais já tomou ao menos uma dose das vacinas, enquanto mais de 70 milhões já foram inoculadas com todas as doses necessárias.

Biden ainda destacou que mais de um milhão de doses foram aplicadas diariamente nos EUA no decorrer dos últimos três dias, maiores taxas desde junho.