Fagner fica fora de treino e vira dúvida no Corinthians

23/08/2021 | 15:45



O lateral-direito Fagner virou motivo de preocupação no Corinthians. O jogador deixou a partida de domingo mais cedo, devido a dores na panturrilha direita, e nesta segunda-feira não foi a campo para treinar com os demais companheiros. Assim, virou dúvida para o jogo contra o Grêmio, sábado, em Porto Alegre.

O experiente jogador precisou sair da partida contra o Athletico-PR ainda no primeiro tempo, no domingo, em Curitiba. O clube alegou que o lateral estava com uma fisgada na panturrilha. Nesta manhã, ele fez tratamento com a equipe de fisioterapia na parte interna do CT Dr. Joaquim Grava.

Fagner deve ser reavaliado pelos médicos do clube na manhã desta terça, quando a equipe segue com a preparação para o jogo do fim de semana. Dependendo da avaliação, o lateral titular pode ser cortado da partida contra o Grêmio. Se isso acontecer, o volante Du Queiroz pode vir a ser improvisado na posição.

Sem Fagner, o elenco do Corinthians treinou nesta segunda na reapresentação após a vitória sobre o Athletico por 1 a 0, na Arena da Baixada. Aqueles que estiveram em campo por mais de 45 minutos fizeram apenas trabalho regenerativo.

Os demais foram a campo para um trabalho orientado pelo técnico Sylvinho, que começou a elaborar o time de sábado num coletivo, que contou com o reforço de sete jogadores das categorias de base: o zagueiro Gabriel Araújo, o lateral direito Higor Lapa, o lateral esquerdo Léo Santos, o volante Emerson, o meia Matheus Araújo e os atacantes Gabriel Fernandes e Hugo Borges.