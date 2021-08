Cantora de forró tem morte anunciada após perfil ser hackeado

23/08/2021 | 15:11



É eita atrás de vixe! Os fãs da cantora Taty Girl, conhecida como a Barbie do Forró, passaram por um baita susto nesta segunda-feira, dia 23, quando uma notícia sobre a morte da cantora, em razão de uma parada cardíaca, foi publicada nas redes sociais e deletada minutos depois. No entanto, segundo o colunista Leo Dias, a assessoria da artista afirmou que tudo não passou de um mal entendido e, na verdade, a conta de Taty havia sido invadida por um hacker.

Hackearam a conta dela. Só pra você ter uma ideia, ela estava dormindo quando isso aconteceu. Mas posso te garantir que ela está bem. Só ficou assustada com isso, disse.

Eu estava dormindo, ainda estou de pijama. Estou toda me tremendo. Acordei no susto, todo mundo me ligando pra saber sobre morte. Hackearam a minha conta, estão tentando recuperar. Internet tá sem limites. Terra sem lei, desabafou a cantora ao colunista.