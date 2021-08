Em meio a briga, Kanye West compartilha endereço residencial de Drake

23/08/2021 | 15:11



Parece que Kanye West e Drake cravaram verdadeiramente uma boa briga. Caso você não saiba tudo começou com a divulgação de uma conversa do ex de Kim Kardashian em um grupo em que ele escreveu para uma pessoa identificada como D:

Eu vivi para isso. Eu fui fo***o por nerds burros como você, toda a minha vida. Você nunca vai se recuperar. Eu prometo a você!

Os fãs e seguidores do cantor acreditam que era uma conversa com Drake e isso teria sido apenas uma retaliação de uma música de Trippie Redd com Drake onde o rapper afirmava que não tinha medo de lançar um álbum no mesmo dia que West.

E como a briga não podia parar só com isso mesmo, Kanye que está aparentemente ferido com a rixa, acabou divulgando o endereço residencial de Drake, que fica no Canadá, em suas redes sociais.