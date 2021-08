Maria Lina mostra corpo após gravidez e fala de estrias: - Marcas que meu filho me deu

23/08/2021 | 15:10



Logo depois que foi noticiado o fim do noivado de Maria Lina com Whindersson Nunes, a influenciadora digital decidiu usar as redes sociais no último domingo, dia 22, para falar abertamente sobre questões pessoais, como as mudanças que seu corpo sofreu após a gravidez de João Miguel, que morreu no final de maio após parto prematuro.

Nos Stories, a estudante de engenharia civil exibiu algumas marcas na região dos seios e disparou:

- Muita gente pergunta se eu tive estria na gravidez e eu tinha no peito, que eu estou tratando ainda, e tive na perna. Na bunda não tive, na barriga também não tive, mas nos peitos e nas pernas eu tive. No peito principalmente, muito, porque o meu peito ficou gigante na gravidez, eu usava 54. Logo após a gravidez, evitava usar blusas de alças porque minhas estrias ainda estavam bem vermelhas, e eu ainda não estava tratando, elas estavam bem evidentes. Hoje em dia eu não me sinto mais mal, sou muito bem resolvida quanto a isso. Eu sei que tenho umas marcas aqui [no peito] e na perna, e está tudo bem. São as marcas que meu filho me deu. Minha gravidez foi o momento mais especial, mais lindo da minha vida. Então, não levo isso como algo negativo. Eu aceitei minhas marcas.