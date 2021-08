Após internação por Covid-19, viúva de Chico Anysio começa a fazer fisioterapia

23/08/2021 | 15:10



Como você viu, Malga Di Paula, a viúva de Chico Anysio acabou testando positivo para o novo coronavírus e desde então está no hospital para cuidar das complicações da doença.

Anteriormente, a escritora havia revelado que já estava no quarto, tinha tomado o seu primeiro banho de chuveiro após a internação e que estava organizando as suas coisinhas aos poucos para retornar para sua casa.

E nesta segunda-feira, dia 23, Malga Di Paula contou em suas redes sociais que iniciou a fisioterapia e que já consegue realizar os exercícios no hospital.

Olha eu (cheia de músculos) trabalhando para ir pra casa logo. Toda feliz com o melhor fisioterapeuta do mundo.

Caso você não saiba, ela chegou a ficar internada na UTI e respirando até com a ajuda de aparelhos. Malga teve também uma piora durante a sua estadia no hospital e ficou com os rins por um tempo sem funcionar, mas agora já está quase tudo bem estabelecido.