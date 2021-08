Gisele Bündchen celebra aniversário de Jack, filho mais velho de Tom Brady

23/08/2021 | 13:57



Gisele Bündchen comemorou o aniversário do enteado, Jack, neste domingo, 22. O filho mais velho do marido da modelo, o jogador de futebol americano Tom Brady, completou 14 anos. Nas redes sociais, Gisele postou uma foto em família para compartilhar uma declaração ao menino. No clique, o casal aparece junto com Jack, Vivian, de 8 anos de idade, e Benjamin, 11.

"Feliz aniversário, Jack! Temos muita sorte de tê-lo em nossas vidas. Obrigada por ser este super exemplo de irmão. Te amamos muito!", escreveu Gisele da legenda do post.

Diversos amigos da família comentaram na publicação. "Família linda e amada", disse Juliana Paes. "Estão gigantes! Parabéns Gi pela família", comentou Isabeli Fontana. Jack, cujo nome na certidão é John Edward Thomas, é fruto do casamento de Brady com a atriz Bridget Moynahan.