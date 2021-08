Carmo Dalla Vecchia fala sobre fazer aniversário no mesmo dia do filho: - Agora sou totalmente coadjuvante

23/08/2021 | 13:10



Recentemente, o ator Carmo Dalla Vecchia agitou as redes sociais ao mostrar uma nova foto com o filho, Pedro, fruto do casamento com o autor de novelas João Emanuel Carneiro. Os dois apareceram bastante felizes em uma foto descontraída, quando o ator falou sobre o aniversário de dois anos de idade do pequeno.

Diante disso, ao participar do mesão solidário do Criança Esperança na manhã desta segunda-feira, dia 23, o ator falou com Fátima Bernardes sobre o fato de fazer aniversário no mesmo dia do filho:

- Agora sou totalmente coadjuvante. No bolo estava escrito Pedro dois anos e eu falei: Cadê Carmo 51? E na hora do parabéns começaram a gritar Pedro e eu fiquei quieto atrás, até que alguém percebeu e também gritou Carmo.

É claro que o fato é levado com brincadeira por ele, que está cada dia mais feliz com a chegada do menininho, falando sobre a nova vida:

- Muda tudo, o foco da vida, muda o amor, muda a casa. Mas sempre foi um desejo muito grande ter um filho, então eu estava preparado para isso.

Fátima ainda perguntou sobre como é vê-lo falando, e Carmo entregou:

- É uma loucura, você agarra e morde. Hoje de manhã ele falou: Oi papai. Eu não aguentei.