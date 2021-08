William Petersen sofre mal súbito durante gravações de CSI: Las Vegas e representantes apontam exaustão: Longas horas no set

23/08/2021 | 13:11



William Petersen deu um susto e tanto nos colegas de trabalho - e também nos fãs - ao passar mal no set de filmagens da série spin-off de CSI: Las Vegas na última sexta-feira, dia 20, tendo inclusive que ser transportado de ambulância para uma instalação médica. A informação, no entanto, só veio a público no último domingo, dia 22, quando o ator já havia recebido alta hospitalar.

De acordo com o TMZ, Petersen estava trabalhando normalmente quando começou a se sentir péssimo e avisou ao diretor que precisava fazer uma pausa. A situação, no entanto, parece ter se agravado já que os responsáveis pelas gravações acharam melhor solicitar uma ambulância em seu nome. Na noite do último domingo, no entanto, o portal informou que o artista estava em boas condições e havia sido liberado para continuar a se recuperar em sua casa.

Segundo fontes da revista People, o mal súbito de William teria sido motivado por uma longa e exaustiva jornada de trabalho nos últimos três meses. Além disso, representantes afirmam que a decisão de hospitalizar o artista teria sido motivada por cautela, e não por problemas maiores:

Ele está exausto de longas horas no set nas últimas 12 semanas e foi levado ao hospital como medida de precaução.

O spin-off da série foi anunciado pela CBS em março deste ano, e fará com que a trama volte a suas origens depois de se aventurar por Miami e Nova York. Na série, que deve estrear ainda em outubro, William Petersen volta a viver o personagem Gil Grissom, a quem já interpretou nas primeiras nove temporadas da história. De acordo com a People, a sequência irá mostrar uma nova equipe brilhante de investigadores forenses que deve receber de volta velhos amigos e implantar novas técnicas para preservar e servir à justiça em Sin City, enquanto enfrenta uma ameaça existencial que pode derrubar o Laboratório Criminal.