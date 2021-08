Filho de Mussum fala sobre herança do pai e ação contra os irmãos: - Não quero tirar nada de ninguém

23/08/2021 | 13:11



Como você deve ter visto, um dos filhos de Mussum entrou com uma ação judicial contra os irmãos. Isso porque Igor Palhano descobriu, em 2019, que também era filho do humorista, e exige uma nova divisão da herança deixada por ele.

Em entrevista ao programa Domingo Espetacular do último domingo, dia 22, Igor falou que precisava da assinatura dos irmãos para realizar o processo de reconhecimento de paternidade. Assim, ele poderia fazer parte da divisão dos bens de Mussum:

- Eu fui tachado como mentiroso até 2019. Depois que eu fiz esse DNA, muita coisa aconteceu para o bem, muita coisa aconteceu para o ruim. Na verdade, eu só precisava dessa assinatura deles, que eles estavam cientes da minha existência, para dar prosseguimento ao meu reconhecimento. Eles não concordaram.

Igor explica que descobriu que era filho de Mussum em 2009, mas fez o teste de DNA apenas em 2019. Ele conta que foi criado pelo marido de sua mãe e não queria magoá-lo. Então, só fez o teste depois da morte do padrasto:

- Desde a minha infância, eu sempre acompanhei [o Mussum], sem saber que eu era filho [dele]. Isso, para mim mesmo, foi uma coisa bizarra. Depois que eu descobri, também guardei [segredo] por mais dez anos. Não era uma coisa que eu queria expor.

Denildes Palhano, mãe de Igor, também se manifestou sobre o assunto:

- Ele quer ter a complementação do nome do pai na certidão, ele quer ter o que é dele de direito.

Por outro lado, Augusto, filho mais velho de Mussum - que fez o processo de DNA para reconhecer Igor como seu irmão - afirmou:

- Em momento algum ele chegou para qualquer um de nós e falou: Por favor, eu vou dar entrada aqui no pedido de investigação de paternidade. Acho que todo mundo teria assinado a petição. (...) Se a gente não concordasse, a troco de que eu iria me comprometer em ir lá fazer o exame de DNA? Fui por livre e espontânea vontade. Se desde o primeiro momento eu não quisesse, enfim, tivesse entendimento que ele não teria nada a receber, nunca, em momento algum, eu assumiria essa posição.

Augusto explica que, para os irmãos, não há sentido Igor desejar fazer parte da divisão da herança dez anos depois:

- Ele entrou com uma ação e o pedido que ele tinha feito era realmente o bloqueio de bens, com partilha retroativa. A gente falou: Não tem muita lógica ele estar pedindo isso agora. Sendo que, no DNA, ficou comprovado que ele era filho em 2019. Ele está indo numa coisa de dez anos atrás. Essa foi nossa discordância. (...) A partilha foi feita em 2010, sei lá, em 2009. A partilha já foi feita, acabou. Então ele fica fazendo isso, de vítima. É uma exposição negativa.

Por fim, Igor afirma:

- Não quero tirar nada de ninguém. Eu só quero que seja feita a divisão correta. Se foi feita para outros, então por que não para mim?