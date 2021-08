Seguidores de Gloria Pires ficam intrigados com comentário de marido de Cleo em publicação: Parabéns, vovó

23/08/2021 | 13:10



Gloria Pires fez uma publicação no Instagram no último domingo, dia 22, e chamou a atenção dos seguidores. A artista ganhou o prêmio de Melhor Atriz no Festival de Gramado pelo filme A Suspeita, e compartilhou um vídeo em que manifesta sua emoção com a vitória.

Mas, além disso, a publicação ganhou destaque por outro motivo. Isso porque Leandro D´Lucca, marido de Cleo, filha de Gloria, fez o seguinte comentário:

Parabéns, vovó.

Internautas, então, suspeitaram de uma possível gravidez de Cleo:

Cleo está grávida, é?, questionou uma pessoa.

A Cleo deve estar grávida, afirmou uma seguidora.

No entanto, outras pessoas aproveitaram para lembrar que Gloria não é mãe apenas de Cleo, mas também de Ana, Antônia e Bento. Dessa forma, o comentário poderia se referir a outra pessoa:

Ela não tem só a Cleo de filha.

Só falei porque foi o marido da Cleo que chamou ela de vovó, rebateu uma internauta.