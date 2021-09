Alemanha está aberta para brasileiros vacinados ou não; veja as novas regras

Paulo Basso Jr.

Do Rota de Férias



21/09/2021 | 11:56



A Alemanha está aberta para brasileiros desde 22 de agosto. Até então, era preciso estar completamente vacinado com os imunizantes Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna e Janssen (Johnson & Johnson) para entrar no país. Desde 19 de setembro, contudo, a nação flexibilizou ainda mais as regras e removeu a obrigatoriedade de vacinação para turistas. Agora, quem não estiver imunizado ou tiver recebido doses de outras empresas pode apresentar somente o teste negativo para covid-19.

Seguro viagem na Alemanha é obrigatório – Clique aqui para contratar o seu e ganhe 5% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS5.

A decisão de flexibilizar as fronteiras se deu após a Alemanha mudar o status do Brasil. Agora, em vez de um lugar apontado como “área com variantes do vírus”, o país passou a ser classificado como “área de alto risco de covid-19”. Por isso, a abertura se deu mediante a algumas regras.

Alemanha está aberta para brasileiros: confira as regras

Confira as regras para brasileiros vacinados:

Estar totalmente vacinado a, pelo menos, 14 dias, com os imunizantes autorizados pela União Europeia. (UE) ( Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca e Janssen (Johnson & Johnson) .

. Apresentar certificado de vacinação em alemão, inglês, francês, italiano ou espanhol (confira aqui como emitir o seu gratuitamente em inglês ou espanhol) com os seguintes dados: informações da pessoa vacinada (sobrenome, nome e data de nascimento), data da vacinação e número de doses aplicadas, nome da vacina aplicada, nome da doença alvo da vacina, indicadores da pessoa ou instituição responsável pela realização da vacinação ou pela emissão do certificado.

em alemão, inglês, francês, italiano ou espanhol (confira aqui como emitir o seu gratuitamente em inglês ou espanhol) com os seguintes dados: informações da pessoa vacinada (sobrenome, nome e data de nascimento), data da vacinação e número de doses aplicadas, nome da vacina aplicada, nome da doença alvo da vacina, indicadores da pessoa ou instituição responsável pela realização da vacinação ou pela emissão do certificado. Ter tomado apenas uma dose da vacina e, também, ter sido infectado por covid-19 e se recuperado , provando isso por meio de teste PCR positivo apresentado em alemão, inglês, francês, italiano ou espanhol.

e, também, , provando isso por meio de teste PCR positivo apresentado em alemão, inglês, francês, italiano ou espanhol. Independentemente do caso, apresentar um teste PCR negativo contra covid-19 realizado em até 72 horas antes da hora de entrada na Alemanha. Ou, então, um teste rápido de antígeno com prazo máximo de 48 horas.

realizado em até 72 horas antes da hora de entrada na Alemanha. Ou, então, um com prazo máximo de 48 horas. Crianças que ainda não completaram 12 anos de idade e ainda não foram vacinadas podem entrar na Alemanha acompanhadas por pelo menos um dos pais com vacinação completa. Elas não necessitam de teste.

Com um chip viagem internacional, você pode usar internet em qualquer lugar da Alemanha. Aplique o cupom rotadeferias na Viaje Conectado e ganhe até 10% de desconto.

Tomei CoronaVac: posso entrar na Alemanha?

Quem tomou CoronaVac ou algum outro imunizante que não está na lista de marcas autorizadas pela União Europeia deve proceder da mesma forma que os viajantes não vacinados. Neste caso, o governo alemão exige somente PCR negativo realizado em até 72 horas antes da viagem ou teste de antígeno realizado nas últimas 48 horas.

PLANEJE SUA VIAGEM PARA A ALEMANHA

Quando planejamos nossas viagens para um ou mais países da Europa, como a Alemanha, deixamos tudo pronto antes mesmo de sair do Brasil, a fim de evitarmos contratempos e problemas com outros idiomas e costumes. Com as ferramentas certas, que confiamos a ponto de torná-las nossas parceiras, compramos passagens aéreas mais baratas, alugamos carros com antecedência e reservamos hotéis. De quebra, organizamos todos os passeios, transfers e ingressos para eventos com mais segurança e pagando menos.

Para quem vai à Europa aproveitar que a Alemanha está aberta para brasileiros, vale lembrar ainda que é obrigatório fazer um seguro viagem e uma excelente ideia comprar um chip de viagem internacional. Dessa forma, você viaja com tudo regularizado e, como se não bastasse, tem acesso à internet em todos os países da região, mesmo fora do hotel.