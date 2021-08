Da Redação

Do Diário do Grande ABC



23/08/2021 | 12:30



O ator Ivanildo Gomes Nogueira, mais conhecido como Batoré, em vídeo publicado nas redes sociais, disse que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) deve fechar o STF (Supremo Tribunal Federal), a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. No vídeo ainda, ele aparece dizendo que deseja que os militares ocupem essas cadeiras e ressalta que esse é o "desejo de todos os brasileiros".

Batoré ainda faz duras críticas aos poderes Legislativo e Judiciário. "Se nós mudamos a presidência é porque a gente viu que tinha muitos bandidos e precisava de um militar. Mas, depois de tudo isso, nós temos a consciência de que militar não faltava só na cadeira de presidente. Falta no STF, falta na Câmara dos Deputados e no Senado", disse.

Ainda na publicação, o ator comenta sobre os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM), e da Câmara, Artur Lira (PP), por um suposto envolvimento com a Operação Lava-Jato. Além disso, ao citar os ministros do Supremo, Batoré parece se lembrar apenas de Gilmar Mendes durante a gravação. "Gilmar Mendes... Eu não quero falar nomes, porque os nomes de vocês não merecem sair da minha boca", completou.

HISTÓRICO - Batoré venceu duas eleições para vereador de Mauá, em 2008 e 2012. Ele não finalizou o segundo mandato pois sofreu uma cassação da Justiça Eleitoral, que apontou infidelidade partidária (leia mais na notícia relacionada abaixo).