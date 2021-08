Bombeiros combatem incêndio na Chácara Baronesa

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



23/08/2021 | 11:17



Durante patrulhamento policial, na tarde do último domingo (22), no Parque Estadual Chácara Baronesa, no Jardim Las Vegas em Santo André, a equipe se deparou com um princípio de incêndio que se alastrava em direção a área residencial, próxima ao parque. Com o tempo seco e ventos, as chamas já estavam próximas de algumas casas e moradores tentavam conter o incêndio jogando água. Rapidamente, os policiais acionaram os bombeiros, que logo chegaram ao local e controlaram o fogo.