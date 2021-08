Morre, aos aos 66 anos, o guitarrista Paulo Rafael

23/08/2021 | 11:08



O músico Paulo Rafael morreu nesta segunda-feira, 23, aos 66 anos de idade. Referência da guitarra no País, ele fazia parte da banda de Alceu Valença e do Ave Sangria. O artista estava internado em tratamento de um câncer no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, porém não resistiu e morreu. As informações foram compartilhadas nas redes sociais de Paulo.

No Instagram, os familiares lamentaram a perda e anunciaram detalhes do velório, que será nesta terça-feira, 24, no Cemitério da Penitência, no Rio de Janeiro. O corpo de Paulo Rafael será cremado às 13h15.

O guitarrista teve uma parceria de mais de 40 anos com Alceu Valença, além de várias participações como produtor de nomes consagrados da música como Zé Ramalho, Geraldo Azevedo, Elba Ramalho e Lobão. Foi ele quem escreveu o arranjo da música Vaca Profana, de Caetano Veloso, na gravação feita por Gal Costa.