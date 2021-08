Dony De Nuccio anuncia primeira gravidez da esposa: Começa a história de uma família completa

23/08/2021 | 11:10



Dony De Nuccio é a mais nova celebridade a se juntar ao grupo de papais famosos! Através do Instagram, o artista compartilhou com os seguidores que sua família está aumentando ao anunciar a primeira gravidez da esposa, Larissa Laibida, com a seguinte legenda:

É um misto de sentimentos. Curiosidade para saber o que vem por aí, ansiedade para pegar no colo pela primeira vez, medo do desconhecido, e um baita amor por alguém que nunca vi. Estamos muito felizes. E é com enorme alegria que podemos dizer que o nosso primeiro filho está a caminho. Começa uma nova etapa da vida. E a história de uma família completa.

Já através de um comunicado enviado à imprensa, representantes do casal explicaram como o jornalista recebeu as boas novas:

Rocky e Maya foram os portadores da notícia, receberam Dony com as plaquinhas de promovidos a irmão mais velho e irmã do meio. Em seguida, ele recebeu uma caixinha com sapatinhos de bebê e o teste positivo, com a mensagem: Parabéns Papai!.

Fofo, não é mesmo? Rocky e Maya, aliás, são os filhos de quatro patas do apresentador: um golden retriever e uma bernese.