Zé Felipe tem número de telefone vazado por João Guilherme e relembra prejuízo de 35 mil reais por explodir banheira folheada a ouro

23/08/2021 | 10:10



Que situação! Zé Felipe teve seu número de telefone vazado pelo irmão, João Guilherme. No Instagram, o influenciador digital sem querer deixou visível o número do celular do sertanejo ao compartilhar uma ligação que fazia para ele.

Ele teve que tirar o chip do celular dele, mudou de número por causa do João Guilherme, que vazou o número dele. Vou vazar agora o do João Guilherme, entregou Virginia Fonseca.

A esposa de Zé Felipe ainda mostrou que o companheiro não se importou com o inconveniente e escreveu:

Nada abala!, garantiu ele.

Em seguida, Zé Felipe e João Guilherme se encontraram e brincaram sobre a situação.

- Obrigado viu, por ter vazado meu número! Te amo!, disse Zé.

- Foi sem querer, mas você mereceu, respondeu João.

No Stories, João demonstrou preocupação pelo incidente e escreveu:

Sou lerdão, mano. Que bom que ele levou numa boa. Tinha sido sem querer, mas agora que a m***a já tá feita.. Te amo irmão!

Mostrando que diversas situações inusitadas acontecem em sua vida, Zé Felipe relembrou que teve que encarar o prejuízo de 35 mil reais após explodir uma banheira de ouro quando tinha doze anos de idade.

Em entrevista ao podcast Podpah, o cantor contou que durante uma brincadeira com amigos acabou soltando uma bomba em uma banheira de luxo:

- Não sabia que era folheada a ouro, não. Era festa junina, né? E em Goiânia o pessoal gosta de soltar bomba. Aí um vizinho me deu um saco de bomba. A casa do dono da banheira estava construindo ainda, tentei entrar, mas as portas estava fechadas. Então, pela janelinha do banheiro joguei a bomba, porém, a janela já dava no banheiro, já dava na banheira... acabou com tudo, enfim, tive que pagar 35 mil reais (...) Eu tinha doze anos. Não fui eu que paguei. Meu pai rachou com o pai do meu amigo. Ele chegou educado, só mandou a conta e a fotinho da câmera. E aí pagou, fazer o que. Meu pai não brigou não. Só disse que tinha que tomar cuidado com essas coisas, porque tem gente que perde o dedo com essas bombas.