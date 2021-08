Exterior reduz pressão na curva e juros têm alta modesta

23/08/2021 | 09:57



Os juros futuros rondam a estabilidade na manhã desta segunda-feira, 23, com o tom positivo no exterior ajudando a amenizar a pressão com a crise de confiança local, em meio à turbulência político-institucional e temores com o fiscal. As taxas rondavam a estabilidade, mas com viés de alta, enquanto o dólar em baixa também é fator positivo. Às 9h22, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 10,01%, de 10,00% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2023 marcava 8,43%, de 8,41%, e o para janeiro de 2022 recuava para 6,71%, mesma taxa do ajuste de sexta-feira. O dólar à vista caía 0,56%, para R$ 5,3545.