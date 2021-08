Conheça o belíssimo Parque Nacional da Patagônia, no Chile

Redação

Do Rota de Férias



23/08/2021 | 09:59



O Parque Nacional da Patagônia, reconhecido recentemente como um dos 100 melhores lugares do mundo para visitar e explorar, pela revista americana Time Magazine, conta com paisagens extraordinárias e inesquecíveis. Mesclando cenários de montanhas, fiordes, geleiras, bosques e estepes, a região chilena é uma boa opção de viagem para quem quer fugir de aglomerações, já que conta com mais de 300 mil hectares, ar puro e natureza aberta e exuberante.

Parque Nacional da Patagônia

Muito além de suas características cinematográficas, o parque, que faz parte do Sistema de Áreas Silvestres Protegidas pelo Estado, apresenta uma série de preocupações sustentáveis. Desde setembro de 2020, por exemplo, a região funciona totalmente a partir de energia renovável, graças à instalação de uma rede hidroelétrica e solar nas proximidades.

“O Chile tem lugares incríveis. Nossos destinos naturais formam um verdadeiro patrimônio com grande potencial para atrair os olhos de turistas do mundo todo”, diz Andrea Wolleter, diretora nacional do Sernatur (Servicio Nacional de Turismo) , “Nosso maior desafio é continuar trabalhando para que, assim que as condições sanitárias nos permitirem, voltemos a receber viajantes em lugares tão incríveis como o Parque Nacional da Patagônia”, completa.

PLANEJE SUA VIAGEM

Na hora de planejar uma viagem para o Parque Nacional da Patagônia, não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.