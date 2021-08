Bruna Biancardi dirige em carrão por Paris após jantar com Neymar e amigos

23/08/2021 | 09:10



Após curtirem férias em Ibiza juntos, Bruna Biancardi e Neymar Jr. estão sendo discreto quanto às aparições juntos em Paris, na França, onde estão atualmente. A beldade, no entanto, não esconde que está curtindo muito sua estadia pela cidade europeia, mesmo sem mostrar suas companhias.

No último domingo, dia 22, por exemplo, Bruna publicou uma foto em que aparece dirigindo um carrão pelas ruas de Paris. No clique, ela aparece no comando do volante enquanto passa pela Torre Eiffel. Chique, não?

Dias antes ela ainda divulgou uma foto em que aparece jantando em um restaurante com vista para o monumento francês. O jantar, aliás, contou com a presença de Neymar Jr. e outros amigos do craque, como exibiu Bianca Coimbra.