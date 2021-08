Luísa Sonza lança versão de Melhor Sozinha com Marília Mendonça

23/08/2021 | 09:10



Que encontro! Luísa Sonza lançou no último domingo, dia 22, uma nova versão do videoclipe de Melhor Sozinha. Dessa vez, a cantora surgiu em parceria com Marília Mendonça e a sofrência deu nome ao trabalho!

A faixa foi lançada originalmente no álbum mais recente de Luísa, Doce 22, e ganhou uma regravação com a voz da estrela do sertanejo, dando uma outra cara para a música.

No clipe, as duas aparecem cantando enquanto tomam um vinho.

Feliz demais em trazer Marília neste projeto que tem um valor tão único para mim e para minha carreira. Nos divertimos demais gravando essa música e esperamos que todos curtam demais esta nova versão, disse Luísa Sonza sobre o trabalho.

Já nas redes sociais, a cantora afirmou que toda vez que assiste ao resultado do videoclipe acaba se emocionando e indo às lágrimas.