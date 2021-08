Bolsas da Ásia fecham em alta, em dia de recuperação após ganhos em NY

23/08/2021 | 07:09



As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta segunda-feira, 23, em dia de recuperação após perdas recentes, incentivadas pelo bom desempenho dos mercados de Nova York no fim da semana passada.

O índice acionário japonês Nikkei subiu 1,78% em Tóquio hoje, a 27.494,24 pontos, enquanto o chinês Xangai Composto avançou 1,45%, a 3.477,13 pontos, e o Hang Seng se valorizou 1,05% em Hong Kong, a 25.109,59 pontos.

Na sexta-feira (20), as bolsas de Nova York tiveram ganhos de 0,65% a 1,19%, embora tenham encerrando a última semana com perdas em meio à especulação de que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) poderá começar a reduzir suas compras de ativos antes do fim do ano.

Na Ásia, os mercados de ações também se enfraqueceram na semana passada, não apenas por causa do Fed, mas também diante do endurecimento da regulação para empresas de tecnologia chinesas e preocupações com o avanço da variante delta do coronavírus pelo mundo.

O Hang Seng, particularmente, chegou a entrar em mercado baixista na sexta, ao acumular perdas de mais de 20% desde seu pico mais recente, antes de se recuperar hoje.

Em outras partes da região asiática, o sul-coreano Kospi avançou 0,97% em Seul nesta segunda, a 3.090,21 pontos, o Shenzhen Composto - índice chinês de menor abrangência - subiu 2,35%, a 2.445,04 pontos, e o Taiex saltou 2,45% em Taiwan, a 16.741,84 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no azul, interrompendo uma sequência de cinco pregões negativos. O S&P/ASX 200 teve alta de 0,39% em Sydney, a 7.489,90 pontos. (Com informações da Dow Jones Newswires).