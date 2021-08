'Novo Corinthians' de Sylvinho tem aposta na base e reciclagem do atacante Jô

23/08/2021 | 06:00



Treinamentos específicos para os jogadores das categorias de base que estão chegando ao time profissional e readaptação dos jogadores experientes são algumas das mudanças que o técnico Sylvinho adotou para dar um novo rumo para o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Após a rodada deste final de ano, o time chegou ao sexto lugar e começa a vislumbrar uma disputa por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

Uma das mudanças foi a forma de atuação do atacante Jô. Na Arena da Baixada, o atacante ficou mais fixo na área, como uma referência. Em poucos lances, ele saiu da área para armar as jogadas, como fazia no início da temporada e gerava grande desgaste físico.

"É uma reciclagem do Jô, desde que nós chegamos. O termo é esse, diminuir a área e atuação do Jô. É um atleta que se encontrou bem. A resposta é sempre do atleta, de ter o entendimento do que estamos mostrando, que nós estamos querendo, e do dia a dia da semana", afirmou o treinador em entrevista coletiva na Arena da Baixada.

O treinador revela que o novo posicionamento facilita a infiltração dos jogadores do meio, como aconteceu na vitória sobre Athletico-PR, com gol de Roni.

"(O Jô) tem nos ajudado muito em retenção, em construção de jogada, tem facilitado esse trabalho de meio-campo, proporcionando uma entrada de segunda linha de atletas, como o Roni. É uma forma de jogar que nos acrescenta bastante, e um atleta que tem sido muito bem aproveitado. O mérito é todo dele te ter entendido o posicionamento. Estou contente com as atuações do Jô, tem ajudado bastante o time também", elogiou Sylvinho.

Os primeiros resultados são bons. Com a vitória sobre o Athletico-PR por 1 a 0, na Arena da Baixada, a equipe chegou ao segundo triunfo seguido, sequência que o treinador ainda não havia conseguido.

Sylvinho também revela atenção especial aos jogadores das categorias de base, principalmente o volante Roni. "Nós estamos otimizando esses atletas da base, tem atletas bons. Desde a minha chegada eu tenho dito que a resposta é deles. Nós entendemos bem, eu vim da base. Os conceitos, os treinamentos e as ideias são colocados, mas a resposta é muito do atleta. Cada um matura de uma certa forma. O Roni tem mostrado a importância dele para o grupo, é um atleta que tem uma entrega total, que tem pisado na área e entendido o jogo".

Uma das novidades na escalação do Corinthians foi o lateral Du Queiroz, que entrou no lugar de Fagner, com lesão na panturrilha. "É um atleta que estamos preparando há umas três semanas. Ele tem treinado na lateral-direita. É potente, com centro de gravidade baixo, tem sustentação, boa técnica. Mostrou tranquilidade na função", disse o treinador.