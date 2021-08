Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



22/08/2021 | 21:59



O Estado identificou 402 municípios sem novas mortes por Covid registradas na última semana, indicando que mais de 62% das cidades paulistas não tiveram vítimas da doença desde 15 de agosto.Além disso, 60 municípios não tiveram novos casos confirmados no período.

A constatação foi feita a partir de análise dos dados de ontem com o domingo anterior, disponibilizados para consulta pública no boletim oficial do governo estadual. As informações foram registradas pelas 645 cidades paulistas no Sivep (Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe), do Ministério da Saúde.

Os balanços são superiores aos identificados em comparação similar realizada no intervalo de 28 de julho a 4 de agosto que apontava 346 municípios sem novos óbitos naquela semana, e 31 sem casos.

Ontem, o Estado chegou à marca de 4.212.611 casos de Covid durante toda a pandemia e 144.216 óbitos. Há 7.160 pacientes internados em todo o território, sendo 3.685 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e 3.475 em enfermaria. A taxa de ocupação dos leitos graves no estado hoje é de 39,6% e na Grande São Paulo de 37,8%. Entre o total de casos, 3.939.896 tiveram a doença e já estão recuperados, sendo que 438.211 foram internados e receberam alta hospitalar.

GRANDE ABC

A região contabilizou ontem 203 novos casos confirmados de Covid e cinco mortes. Desde o início da pandemia, as sete cidades chegaram à marca de 245.456 pessoas infectadas e 9.937 vidas perdidas. Há ainda 228.503 recuperados do coronavírus no Grande ABC. Entre sábado e domingo, Santo André informou mais 44 pessoas doentes e duas mortes. São Bernardo teve 144 casos e três óbitos. Já em São Caetano, 15 pessoas testaram positivo para a Covid nas últimas 24 horas e nenhuma morte foi registrada. As demais cidades não informaram números.

PAÍS

O Brasil registrou ontem mais 14.404 casos novos, totalizando 20.570.891. Ontem, foram 318 mortes, chegando a 574.527 totais. Desde o começo da crise, 19.448.816 brasileiros se recuperaram.