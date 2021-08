Bia Moço

22/08/2021



O domingo de sol fez com que moradores das sete cidades lotassem os espaços públicos de lazer, sobretudo parques e praças. A satisfação em poder sair de casa e aproveitar o dia quente, porém, também resultou quase que no ‘esquecimento’ às medidas de prevenção contra a Covid-19. O Diário circulou por três dos sete municípios e pôde verificar que, se de um lado o calor intenso, com temperaturas que chegaram a bater 31°C nos termômetros da região, atraiu a população para curtir o dia quente, por outro, o uso de máscaras e o distanciamento físico foram deixados de lado.

Em sua maioria, as pessoas relataram que agora, com a liberação total na capacidade de público e horário em estabelecimentos, autorizada pelo governo do Estado – na região somente São Caetano aderiu à medida –, ficaram “mais tranquilas” em relação à pandemia, principalmente pelos números de casos e mortes em queda, e a aceleração da vacinação.

No Parque Celso Daniel, na Avenida Dom Pedro II, em Santo André, a lotação já era vista logo na entrada, com aglomeração nas barraquinhas que vendem guloseimas e brinquedos. No parquinho, centenas de crianças se acumulavam nas filas dos brinquedos, e a maioria dos familiares descansava ao redor, sem o uso da máscara.

Desempregada, Daiene Miranda, 32 anos, cuidava da bebê de 3 meses Raquel, enquanto a primogênita, Sarah, 6, brincava. Sem máscara, a moradora da Vila Magini, em Mauá, encontrou uma sombra para sentar no Parque Celso Daniel. “Fiquei muito tempo sem sair de casa por causa da pandemia. As crianças ficam entediadas, mas agora que liberou um pouco mais (as medidas de contenção), voltei a trazer a Sarah aqui para brincar. Ela adora”, contou. “Não tem mais muito o que fazer para se prevenir (da pandemia)”, completou Daiene.

Perto do lago, diversas pessoas descansavam na grama e faziam piquenique. As vizinhas Nanci Santos, 60, e Ana Maria Cantilha, 72, procuraram um lugar mais vazio e, de máscara, colocaram suas cadeiras de praia para, conforme relataram, “aproveitar a natureza e descarregar”. Com elas, a sobrinha de Nanci, Maria Eduarda Almeida, 20, escutava música deitada numa canga.

Moradoras do Parque Novo Oratório, no município andreense, as vizinhas criticaram a falta do uso de máscara pela maioria. “Sou professora e tenho muito medo de me contaminar. Então, fico longe da aglomeração e não tiro a máscara. Mas aqui renovo as energias e levo essa boa vibração às crianças”, comentou Nanci. “As pessoas ficam muito perto umas das outras. Então, a gente tenta se isolar”, completou Ana Maria.

Já em São Bernardo, a esplanada do Paço serviu novamente como área de lazer. O motorista de aplicativo Rodrigo Bosco, 30, revelou que não saiu de casa durante a pandemia, e que pela primeira vez estava no local. “Achei bem tranquilo. Agora está mais controlada a pandemia, e eu fiquei longe das pessoas”, afirmou ele, que também estava sem máscara.

Em São Caetano, a Avenida Kennedy foi fechada das 10h às 17h pela Prefeitura para lazer. Shows, aulas coletivas e food trucks foram as atrações. Ao longo do dia, inúmeras pessoas estiveram no local para caminhar ou correr, passear com pets, além de aproveitar a ciclofaixa para andar de bicicleta, patins e skate. No entanto, a maior parte das pessoas não usava a máscara.

Por volta das 11h, a aula de zumba lotou o espaço. A enfermeira Elisângela Miranda, 43, contou que estava tranquila em estar ali. “A pandemia está em queda. Vim curtir o evento e, particularmente, não senti medo (de me contaminar)”, confessou Elisângela.