Obituário - 23 de agosto de 2021

SANTO ANDRÉ

Valdomiro Pereira Russo, 92. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco Gualberto, 89. Natural de Lavras (Minas Gerais). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Décio Marconi, 86. Natural de Nova Aliança (São Paulo). Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Kunishige Uemura, 85. Natural de Getulina (São Paulo). Residia na Vila Santo Estefano, em São Paulo, Capital. Dia 19, em Santo André. Memorial Planalto.

Amélia Simões Corso, 82. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 19. Cemitério Municipal de Aguaí (São Paulo).

Mario Antonio Pires, 82. Natural de Mauá. Residia na Vila Rica, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aparecido Estevo de Castro, 79. Natural de Lucélia (São Paulo). Residia na Vila Progresso, em Santo André. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Dora Alice Franco Melo, 79. Natural de Pitangui (Minas Gerais). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Pensionista. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Lourdes da Silva, 75. Natural de Tatuí (São Paulo). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Manoel Fernandes Filho, 72. Natural de Barreiros (Pernambuco). Residia no Jardim Bom Pastor, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mercedes Aparecida Lazarini de Freitas, 71. Natural de Pirangi (São Paulo). Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 19. Memorial Planalto.

Moisés Alves da Silva, 67. Natural de Pirajuí (São Paulo). Residia na Vila Guarará, em Santo André. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Ilídia Rodrigues Manção, 64. Natural de Guanambi (Bahia). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Carlos Eduardo Leonello, 60. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Motorista. Dia 19. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Carlos Eduardo Sant’Ana Poggio, 42. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Eletricista. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Olderige Fonseca, 91. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 19. Jardim da Colina.

Ignez Monge Del’la Villa, 89. Natural de Americana (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 19, em Santo André. Memorial Planalto.

Eva Mendes, 83. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Tatetos, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.

Aparecida Elza de Souza Albuquerque, 69. Natural de Nhandeara (São Paulo). Residia no Centro de Jales (São Paulo). Dia 19, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Paulo Kazuo Kagami, 67. Natural de Presidente Prudente (São Paulo). Residia no Jardim Jerusalém, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério do Baeta.

Joaquim Antonio de Almeida, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério da Paz, em São Paulo, Capital.

Adeilda Bezerra Vieira, 62. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.

Maria José Barbosa de Almeida, 53. Natural de Limoeiro (Pernambuco). Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Dia 19, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Hagair Teixeira da Silva, 45. Natural de Açucena (Minas Gerais). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Zelinda Moschen Benedicto, 90. Natural de Viradouro (São Paulo). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 19. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Maria Camila, 82. Natural de Presidente Bernardes (Minas Gerais). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal de Diadema.

Edivaldo Homem Del Rei, 66. Natural de Ilhéus (Bahia). Residia no bairro Eldorado. Dia 19. Cemitério Municipal de Diadema.

Bruno Di Giulio, 52. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim da Saúde, em São Paulo, Capital. Dia 19, em Diadema. Jardim da Colina, em São Bernardo.



RIBEIRÃO PIRES

Rachel Rodrigues Januário, 87. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 19. Cemitério São José.

Antonio Elias da Silva, 67. Natural de Itambé (Pernambuco). Residia no bairro Ponte Seca, em Ribeirão Pires. Dia 19. Cemitério São José.