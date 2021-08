Formação étnica

Até que a indústria automobilística ampliasse a vinda para São Bernardo dos brasileiros de todas as paragens, a cidade – chamada de Vila – foi quase uma liga das nações. Seus representantes eram, especialmente, trabalhadores, que não acreditaram muito no destino a eles reservado, de trabalharem na roça – e foram eles que criaram um verdadeiro e nascente parque industrial, antes ainda da chegada das grandes multinacionais.

Alfredo Sabatini assistiu a esta metamorfose. Nasceu em São Bernardo, em 1911. Formou-se contador. Jogou futebol. Foi industrial. Elegeu-se vereador. Candidatou-se a prefeito. Fez uma promessa: doar um terreno ao clube Alameda Glória. Promessa cumprida, mesmo sem se eleger à chefia da Prefeitura.

Alfredinho Sabatini, memorialista, dedicou-se a escrever os nomes das famílias de São Bernardo, por ordem alfabética e por nacionalidade. Uma obra não publicada e agora descoberta por outro memorialista e documentarista, Fulvio Bechelli, que a repassou à Memória neste mês de agosto do aniversário oficial de São Bernardo.

A Semana São Bernardo 2021 enriquece-se. E inicia a publicação dos escritos do saudoso Alfredinho Sabatini, cujo pai, Samuel, dá nome à maior praça pública da cidade, a do Paço Municipal.

ENSAIO HISTÓRICO

Pesquisa:

Alfredo Sabatini (em memória)

Divulgação:

Fulvio Bechelli

BRASILEIROS

Almeida, Araujo, Azevedo Marques, Borges, Bueno, Camargo, Dias, Escudeiro, Ferreira, Galvão Bueno, Lobo, Machado, Madeira, Monteiro, Moraes (de), Moura, Nascimento, Oliveira, Oliveira Lima, Pedroso, Pereira, Pires, Ribeiro, Silva, Silva (da), Siqueira, Santos (dos), Souza e Xavier de Lima.

PORTUGUESES

Coelho, Cordeiro, Fernandes, Pinto, Tavares e Souza.

ALEMÃES

Beber, Bellinghausen, Franz, Kruger, Primitz, Rathsan e Wunderlick.

POLONESES

Copeinski, Cruciak, Cruciski, Novack e Tomacheski.

ÁRABES

Apud, Bechara, Cheidde, Kalaf, Mahfud, Rahal, Riskallah, Salum e Tabet.

FAMÍLIA DINAMARQUESA

Stahlschmidt.

REDE SOCIAL

A família Cruciak mantém uma página na internet com fotos e deliciosas lembranças. E informa:

Ao chegar ao Brasil, os Cruciaki foram morar na região do Capivari, hoje distrito de Riacho Grande.

Ao iniciar as obras da Represa Billings, os Cruciaki vieram morar na Rua Bela Vista, esquina com a Rua Silva Jardim, no Centro de São Bernardo.

André Cruciaki, o patriarca, vendia a produção do leite de uma vaquinha que trouxe da colônia Capivari.