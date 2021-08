Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



23/08/2021 | 00:01



O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, presidido pelo prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), aguarda que aval do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), a pleito regional por revitalização integral da Avenida dos Estados, incluindo São Caetano e Mauá no pacote, no valor aproximado a R$ 30 milhões, seja concedido em até 15 dias. O documento formal da solicitação foi oficializado junto ao Palácio dos Bandeirantes há dois meses. O cronograma foi estabelecido conforme conversas firmadas entre técnicos da entidade e agentes ligados ao governo do Estado.

A gestão paulista admitiu que “novas tratativas” foram iniciadas “para dar sequência às obras” de reforma na Avenida dos Estados. O secretário executivo do Consórcio, Acácio Miranda, sustentou que neste momento resta apenas a devolutiva de Doria em relação à demanda registrada pelos prefeitos da região, em agenda realizada na Capital. “Pelo cronograma estipulado já na próxima conversa devem nos dar veredicto (embora ainda não haja data concreta). Expectativa é que aconteça em dez, 15 dias. Estamos batendo agenda para combinar (a data). Acordo trata que façamos reunião a cada três semanas para alinhar o andamento (da proposta)”, frisou.

A partir de encontro dos sete prefeitos com Doria e o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), o Consórcio apresentou projeto, inserindo números e dados requeridos pelo Estado, o que abrange pavimentação, iluminação, contenção e paisagismo no entorno da via, cortada pelo Rio Tamanduateí – antiga reivindicação da região, e que foi bandeira do Diário. “Não é pauta individual. É demanda do Consórcio, já protocolada, e envolve importante eixo de desenvolvimento econômico (de São Paulo). E agora depende da resposta do Estado em torno de qual será verba encaminhada para revitalização ou se eles próprios pretendem realizar. Esperamos que seja favorável (ao nosso pedido de auxílio). Sou otimista por natureza”, acrescentou Acácio.

A Prefeitura de Santo André, por sua vez, começou a tocar as intervenções de trechos da avenida em solo municipal, no sentido São Caetano/Mauá, e, concomitantemente, assinou convênio no montante de R$ 6 milhões com a pasta estadual de Desenvolvimento Regional para concretizar reestruturação de outros pontos. O vínculo ficou acertado em agosto do ano passado – a abertura do processo licitatório, feito pela administração local, se deu no atual exercício. Foram liberados R$ 300 mil, em abril, em pagamento, equivalente à primeira parcela do contrato. O governo Paulo Serra sustentou que investiu R$ 10,57 milhões em recursos próprios a priori na execução das ações. O Paço emendou que a reforma completa de toda a extensão em espaço andreense engloba volume de R$ 69 milhões.

O convênio selado entre a gestão de Santo André e o governo do Estado tem prazo legal de dois anos para conclusão dos trabalhos. A vigência, em tese, vai até agosto de 2022. “O Estado aguarda, agora, outra medição da obra pela Prefeitura para que haja novo repasse financeiro. Conforme as obras avançarem e as medições forem apresentadas à Secretaria de Desenvolvimento Regional, as demais parcelas serão repassadas ao município”, pontuou o governo paulista.