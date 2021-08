Fernandinho diz que PSG é favorito na Liga dos Campeões e City 'corre por fora'

22/08/2021 | 17:12



O volante brasileiro Fernandinho, do Manchester City, considera que o Paris Saint-Germain é o time a ser batido na Liga dos Campeões da Europa. Embora esteja em outro time que não costuma economizar na contratação de jogadores, o meio-campista avalia que o clube francês se fortaleceu muito nesta janela de transferências, principalmente com a chegada de Messi.

"A gente olha para o PSG. O comentário é que eles estão montando uma seleção, né? Se pegar em um confronto de Liga dos Campeões, vai ter que montar uma estratégia muito boa, vai ter que estar no melhor dia, vai ter que acontecer tudo ao nosso favor", comentou Fernandinho em participação no programa Bola da Vez, do canal ESPN Brasil.

Além de Messi, o PSG também fez outras grandes contratações, como o zagueiro Sergio Ramos, o goleiro Donnarumma, o meia Wijnaldum e o lateral Hakimi. O Manchester City, por sua vez, teve o meia Jack Grealish como principal contratação até o momento, mas também há rumores sobre a chegada do atacante Harry Kane.

"O holofote, pela grandiosidade dos nomes dos jogadores que estão ali, Neymar, Mbappé, Messi, Di María, Sergio Ramos, Marquinhos, Verratti, todos jogadores supercampeões, acostumados a ganhar o campeonato doméstico, o Messi e o Sergio Ramos trazem a experiência da Liga dos Campeões, então é um time muito forte. (...) A gente corre por fora porque não tem nomes como os do PSG, mas tem um grupo muito sólido", afirmou Fernandinho.

Na última temporada, Manchester City e PSG se enfrentaram nas semifinais da Liga dos Campeões, com duas vitórias da equipe inglesa, por 2 a 1 e 2 a 0. Na decisão, o time comandado por Pep Guardiola foi derrotado pelo Chelsea e ficou com o vice-campeonato.